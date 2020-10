Ue: Conte, 'su recovery plan avanti speditamente, ogni euro per sviluppo e lavoro' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il lavoro per costruire il Piano" per accedere ai fondi del recovery plan "procede speditamente: sono già iniziate le interlocuzioni con la commissione per definire gli interventi e ogni euro speso dovrà creare lavoro e sviluppo per le generazioni future. Andiamo avanti senza abbassare guardia per il contagio, non abbassiamo la guardia ma andiamo avanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Ilper costruire il Piano" per accedere ai fondi del"procede: sono già iniziate le interlocuzioni con la commissione per definire gli interventi espeso dovrà creareper le generazioni future. Andiamosenza abbassare guardia per il contagio, non abbassiamo la guardia ma andiamo". Lo ha detto il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

riotta : Il governo Conte è sempre, sia quando sbaglia che quando azzecca, a traino dei problemi mai proattivo. Non ha mai,… - NicolaPorro : Soldi europei, questua femminista e un #Conte in vena di promesse impossibili. Il Ruggito del giovedì di… - Agenzia_Ansa : Il presidente Mattarella ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund spronando a mettere… - anna_milella : RT @tempoweb: Il presidente del Consiglio presenta la legge di Stabilità. E prende in anticipo 15 miliardi dal Recovery Fund #manivra #stab… - Notiziedi_it : Accordo Recovery Fund. La Conferenza Stampa di Conte | videoagenzie -

Ultime Notizie dalla rete : Conte recovery Recovery fund, Conte: "Ue ha voltato pagina" Il Tempo la "Rassegna" completa

Rintallo "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo ...

leggi le altre "Poesì"

Rintallo "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo ...

Rintallo "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo ...Rintallo "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo ...