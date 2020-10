Torino, dopo i positivi al Covid scatta la “bolla”. Gruppo squadra in isolamento (Di lunedì 19 ottobre 2020) dopo i quattro casi di Coronavirus accertati nel Gruppo squadra, al Torino è scattata la cosiddetta “bolla”, la procedure da seguire secondo il protocollo. I positivi sarebbero due calciatori e due membri dello staff. Gli uomini, agli ordini di Gampaolo, potranno continuare gli allenamenti . Per tutta la settimana, fino a domenica salvo nuove comunicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza poter tornare a casa. Inevitabilmente, si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo. Fonte foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo Torino, dopo i positivi al ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020)i quattro casi di Coronavirus accertati nel, alta la cosiddetta “bolla”, la procedure da seguire secondo il protocollo. Isarebbero due calciatori e due membri dello staff. Gli uomini, agli ordini di Gampaolo, potranno continuare gli allenamenti . Per tutta la settimana, fino a domenica salvo nuove comunicazioni, i giocatori lavoreranno al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza poter tornare a casa. Inevitabilmente, si sottoporranno a nuovi giri di tamponi, per scongiurare il rischio di altri contagi in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo. Fonte foto: Twitter ufficialeL'articoloal ...

