Real Madrid, dalla Spagna: lesione al soleo per Odegaard, fuori almeno tre settimane (Di lunedì 19 ottobre 2020) Piove sul bagnato per Zinedine Zidane. Martin Odegaard ha infatti riportato la lesione del soleo della gamba destra che lo terrà fuori per circa un mese. Un periodo sfortunato per il giovane norvegese che è arrivato a Madrid con un problema alla rotula che lo aveva colpito nel corso della scorsa stagione. Nel corso della pausa con le Nazionali Odegaard ha giocato titolare sia contro la Romania che contro l'Irlanda e adesso questo nuovo stop in un momento non felice per le 'Merengues' che sabato sono stati sconfitti a domicilio dal Cadice per 1-0. Mercoledì comincia la Champions League: Benzema e compagni sono inseriti nel girone con Inter, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchegladbach.

