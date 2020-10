Primarie: pronto il regolamento (Di lunedì 19 ottobre 2020) Passi in avanti verso le Primarie del centrosinistra. I segretari del Partito Democratico Paolo Furia (segretario regionale) e Mimmo Carretta (segretario metropolitano) fanno sapere che il regolamento è pronto e ora inizieranno i tavoli programmatici. “La coalizione di centrosinistra ha liberato oggi la versione definitiva del regolamento per le Primarie di coalizione. Scende a 4000 la soglia delle firme da raccogliere per le candidature civiche, per favorire un processo di apertura alla società civile, mentre restano confermate le date già note: 6/7 febbraio le Primarie, 7 gennaio le candidature, 30 novembre le dichiarazioni di candidatura di chi deve raccogliere le firme”. “Nei prossimi giorni la coalizione si ritroverà ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Passi in avanti verso ledel centrosinistra. I segretari del Partito Democratico Paolo Furia (segretario regionale) e Mimmo Carretta (segretario metropolitano) fanno sapere che ile ora inizieranno i tavoli programmatici. “La coalizione di centrosinistra ha liberato oggi la versione definitiva delper ledi coalizione. Scende a 4000 la soglia delle firme da raccogliere per le candidature civiche, per favorire un processo di apertura alla società civile, mentre restano confermate le date già note: 6/7 febbraio le, 7 gennaio le candidature, 30 novembre le dichiarazioni di candidatura di chi deve raccogliere le firme”. “Nei prossimi giorni la coalizione si ritroverà ...

