Previsioni Meteo | FOCUS sull’ondata di caldo | temperature in aumento di oltre 10°C

(Di lunedì 19 ottobre 2020)– Nessun passo indietro da parte dei modelli matematici in riferimento all’onda calda anomala prospettata da metà settimana e soprattutto tra giovedì e venerdì prossimi. Le dinamiche circolatorie computeranno un affondo depressionario sostanzioso a largo delle coste portoghesi, nordoccidentali spagnole e, in risposta, una flussonordafricano lungo l’ascendente depressionario che si orienterà proprio in direzione del Mediterraneo centrale e della nostra penisola. Si tratterà di un’onda termicamente anomala che conterrà al su interno isoterme davvero eccezionali per il periodo, oramai autunnale avanzato. Gli ultimi riscontri modellistici, prospettano, alla quota convenzionale di 1500 m, sui +14/+15°C ...