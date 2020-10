Nina Zilli Covid positiva | stop vita sociale

Leggi su solodonna

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha annunciato la sua positività al-19 attraverso le sue storie Instagram. La cantante ha ammesso di esser stato contagiata molto probabilmente ad una cena, in un ristorante in cui nessuno aveva la mascherina e ora predica maggior attenzione a tutti. Ancheè risultataal coronavirus. Lo ha confessato la stessa cantante sul suo profilo Instagram in una serie di stories in cuiArticolo completo: dal blog SoloDonna