MotoGP, nella corsa al Mondiale Joan Mir è il più solido, Fabio Quartararo il più veloce. Per Andrea Dovizioso poche chance (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Gran Premio di Aragona di MotoGP si è risolto con un trionfo della Suzuki. Alex Rins ha vinto la gara, mentre Joan Mir ha preso il comando della classifica iridata grazie al suo terzo posto e alla contemporanea debacle di Fabio Quartararo, che non ha marcato neppure un punto. Le carte nella corsa al Mondiale 2020 si sono quindi rimescolate ancora una volta e la situazione è ingarbugliatissima. Algebra alla mano, sono quattro i piloti ancora in corsa per conquistare il titolo. La fotografia perfetta di questa stagione surreale è rappresentata dal fatto che, dopo ben dieci Gran Premi, la graduatoria assoluta sia comandata da un centauro che non ha ancora vinto una gara! Parliamo, ovviamente, del già citato Mir, che si sta ...

