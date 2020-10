Go Internet annuncia closing acquisizione X-Stream (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – GO Internet ha finalizzato l’acquisizione della società X-Stream con i soci di riferimento, concludendo positivamente l’operazione, annunciata il 2 ottobre scorso. L’atto è stato concluso con il pagamento del corrispettivo di 2,5 milioni di euro ai soci venditori alla data odierna. L’operazione è stata finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite il supporto da parte degli istituti di credito. Al 31 dicembre 2019 X-Stream, con un organico di circa 17 risorse, ha registrato un volume di fatturato pari a circa 2,7 milioni di euro con un EBITDA pari a circa 0,5 milioni di euro e un Utile d’esercizio poco superiore a 0,2 milioni di euro. Alla stessa data la società rileva una Posizione Finanziaria Netta positiva per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – GOha finalizzato l’della società X-con i soci di riferimento, concludendo positivamente l’operazione,ta il 2 ottobre scorso. L’atto è stato concluso con il pagamento del corrispettivo di 2,5 milioni di euro ai soci venditori alla data odierna. L’operazione è stata finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite il supporto da parte degli istituti di credito. Al 31 dicembre 2019 X-, con un organico di circa 17 risorse, ha registrato un volume di fatturato pari a circa 2,7 milioni di euro con un EBITDA pari a circa 0,5 milioni di euro e un Utile d’esercizio poco superiore a 0,2 milioni di euro. Alla stessa data la società rileva una Posizione Finanziaria Netta positiva per ...

Samsung Internet: versione 13.0 in distribuzione sul canale stabile | APK

Ci sono tantissime novità: si aggiorna la versione di Chromium su cui si basa e l'interfaccia si allinea con la OneUI 3.0 basata su Android 11.

