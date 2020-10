Francesco Totti: “Papà era orgoglioso. Mi hanno bocciato in terza media” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il padre dell’ex calciatore è da poco scomparso a causa del Coronavirus Ha da poco dato l’ultimo saluto a suo padre Francesco Totti e lo ha fatto dopo che il Coronavirus se l’è portato via. Papà Enzo, quello sempre presente allo stadio quando l’ex numero 10 vestiva la maglia delle Roma. Leggi anche: Lutto per Francesco Totti: è morto il padre Enzo View this post on Instagram Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il padre dell’ex calciatore è da poco scomparso a causa del Coronavirus Ha da poco dato l’ultimo saluto a suo padree lo ha fatto dopo che il Coronavirus se l’è portato via. Papà Enzo, quello sempre presente allo stadio quando l’ex numero 10 vestiva la maglia delle Roma. Leggi anche: Lutto per: è morto il padre Enzo View this post on Instagram Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori ...

