Coronavirus | Erekat ‘in stato critico’ | i figli al suo capezzale

Le sue condizioni hanno subito un improvviso e drammatico peggioramento #SaebErekat #COVID19

Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, 65 anni, "è in coma". Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove è ricoverato da ieri. "Ha trascorso una notte tranquilla, ma stamane le ...