Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (4) (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Del Team presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma –struttura di eccellenza della sanità pubblica fanno parte: Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus; Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti; Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Licia Bordi, Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi. Nel team di ricerca dell'ospedale Sacco e dell'Università degli Studi di Milano, poli di eccellenza nell'ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale: Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione, nel 2003 aveva isolato il virus della Sars, Gianguglielmo Zehender, professore associato; Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna, Alessia Lai, Maciej Stanislaw Tarkowski, ricercatori. Ettore Cannabona, comandante della stazione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) - Del Team presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma –struttura di eccellenza della sanità pubblica fanno parte: Maria Rosaria Capobianchi, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus; Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus emergenti; Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Licia Bordi, Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi. Nel team di ricerca dell'ospedale Sacco e dell'Università degli Studi di Milano, poli di eccellenza nell'ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale: Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione, nel 2003 aveva isolato il virus della Sars, Gianguglielmo Zehender, professore associato; Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna, Alessia Lai, Maciej Stanislaw Tarkowski, ricercatori. Ettore Cannabona, comandante della stazione dei ...

BR_Sprecher : #DecisioneCF Il forte aumento delle infezioni da coronavirus è preoccupante. Oggi il Consiglio federale ha preso pr… - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - vaticannews_it : #18ottobre #Nelmondo #Brasile Domani chat @CNBBNacional per promuovere #FratelliTutti @IglesiaMexico chiederà perd… - Marco82079733 : Je suis cretin perché permet a quegli strunz di fare quel che vol !!! Per fortuna che per ora ci tagliano solo la t… - AvezzanoTw : Incontro Di Pangrazio-vertici ASL – All'Interporto di #Avezzano apre il #DriveTrough per i tamponi rapidi. Sarà ope… -