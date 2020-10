Conte chiama Ferragni e Fedez: "Aiutatemi a dire ai ragazzi che devono usare la mascherina" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Aiutatemi a dire ai ragazzi che devono usare la mascherina”: il premier Giuseppe Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez, chiedendo il loro supporto per invitare i più giovani a indossare i dispositivi di protezione e rispettare le misure anti-Covid. A raccontarlo è il rapper attraverso le storie di Instagram.“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne Contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “aichela”: il premier GiuseppeChiara, chiedendo il loro supporto per invitare i più giovani a indossare i dispositivi di protezione e rispettare le misure anti-Covid. A raccontarlo è il rapper attraverso le storie di Instagram.“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglioche ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che essernento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la ...

