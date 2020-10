Trento-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di domenica 18 ottobre 2020) Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la sesta giornata di Superlega 2020/2021 di volley. Il big match di giornata vedrà contrapposte Trento, reduce da due vittorie e due sconfitte, e Perugia, che viaggia in testa alla classifica a punteggio pieno. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Itas Trentino-Sir Safety Conadsarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la sesta giornata didi volley. Il big match di giornata vedrà contrapposte, reduce da due vittorie e due sconfitte, e, che viaggia in testa alla classifica a punteggio pieno. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL ...

