Spezia-Fiorentina | 1-2 all' intervallo DIRETTA

(Di domenica 18 ottobre 2020) Pronti, via: doppietta viola: cross di Biraghi, Pezzella insacca al 2'; passano due minuti e su cross di Lirola da destra, Biraghi realizza in diagonale: 2-0. Avvio fulminante della...

acffiorentina : ? | SI PARTE! Inizia la sfida di Cesena ?? Spezia ?? Fiorentina Segui le stats della gara LIVE sul sito e sull'ap… - acffiorentina : ?? ?????? Spezia ?? Fiorentina #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina - SmorfiaDigitale : Serie A: pazzo 4-3 a Bologna, Sassuolo a -2 dal Milan. LIVE: Spezia-Fiorentina 0... - Futball_Pundit : 60' Crystal Palace 1-0 Brighton Torino 2-2 Cagliari Spezia 1-2 Fiorentina #PremierLeague #PL #SerieA - OlmedoOchoaO : RT @acffiorentina: ??| 56’ La Dirigenza viola segue il match dagli spalti dello stadio di Cesena Spezia ?? Fiorentina 1??-2?? #ForzaViola… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Fiorentina

TUTTO mercato WEB

SPEZIA-FIORENTINA: le due squadre si affrontano allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Vincenzo Italiano ritrova Beppe Iachini, allenatore con cui conquistò una promozione in A ai tempi del Chievo. LE ...La partita Torino - Cagliari del 18 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A ...