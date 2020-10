Slitta la legge sull’omotransfobia: colpa del Covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Covid, Slitta legge sull’omofobia dopo gli ultimi contagi in Parlamento Il voto in Aula della legge sull’omofobia è stato rinviato su richiesta dei partiti di opposizione dopo i recenti casi di Covid tra i deputati, che hanno portato il numero totale dei contagi a Montecitorio a quota 18. Il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque accolto la richiesta di sospendere la votazione del provvedimento più importante in esame, nel giorno in cui migliaia di cittadini e associazioni hanno manifestato in 57 piazze italiane a favore della legge promossa dal dem Alessandro Zan. “In virtù delle positività e delle quarantene che riguardano i gruppi di opposizione, ci sarà lo Slittamento del ddl Zan. Il provvedimento ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020)sull’omofobia dopo gli ultimi contagi in Parlamento Il voto in Aula dellasull’omofobia è stato rinviato su richiesta dei partiti di opposizione dopo i recenti casi ditra i deputati, che hanno portato il numero totale dei contagi a Montecitorio a quota 18. Il presidente della Camera Roberto Fico ha dunque accolto la richiesta di sospendere la votazione del provvedimento più importante in esame, nel giorno in cui migliaia di cittadini e associazioni hanno manifestato in 57 piazze italiane a favore dellapromossa dal dem Alessandro Zan. “In virtù delle positività e delle quarantene che riguardano i gruppi di opposizione, ci sarà lomento del ddl Zan. Il provvedimento ...

