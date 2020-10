Riscoprire i tesori nascosti del nostro territorio: ecco le “Giornate d’Autunno” (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Oltre mille luoghi speciali in tutta Italia, veri e propri tesori nascosti poco noti al grande pubblico, saranno aperti ai visitatori durante questo fine settimana (17-18 ottobre) e il successivo (24-25 ottobre). L’iniziativa denominata “Giornate d’Autunno” è portata avanti dal Fai, Fondo Ambientale Italiano, i cui volontari guideranno turisti e curiosi alla scoperta di luoghi solitamente non accessibili al pubblico tra i quali storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, pinacoteche, chiese, conventi, borghi, collezioni private e parchi. L’unicità della nostra nazione Dalla dall’Eur agli ipogei sotterranei di Matera, passando per le chiese bizantine della Calabria e i soffitti affrescati di Palazzo Bargellini a Bologna. Le “Giornate d’Autunno” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Oltre mille luoghi speciali in tutta Italia, veri e propripoco noti al grande pubblico, saranno aperti ai visitatori durante questo fine settimana (17-18 ottobre) e il successivo (24-25 ottobre). L’iniziativa denominata “Giornate d’Autunno” è portata avanti dal Fai, Fondo Ambientale Italiano, i cui volontari guideranno turisti e curiosi alla scoperta di luoghi solitamente non accessibili al pubblico tra i quali storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, pinacoteche, chiese, conventi, borghi, collezioni private e parchi. L’unicità della nostra nazione Dalla dall’Eur agli ipogei sotterranei di Matera, passando per le chiese bizantine della Calabria e i soffitti affrescati di Palazzo Bargellini a Bologna. Le “Giornate d’Autunno” ...

