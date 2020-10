Primi tre punti per l' Udinese | che batte 3-2 il Parma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) UDINE (ITALPRESS) – Beffa atroce per ilalla Dacia Arena contro un'che vince una partita dai mille volti, per 3-2, e conquista istagionali, al termine del primo posticipo della quarta giornata di Serie A. I ducali, decimati dalle positività al Coronavirus di sette giocatori, tra cui alcuni titolari, passano in vantaggio col gol di Hernani ma i padroni di casa si scuotono e pareggiano i conti con Samir, per poi trovare nella ripresa il ribaltone per via dell'autogol di Iacoponi. Karamoh firma il momentaneo 2-2 a venti minuti dal termine; poi, quando tutto lasciava presagire al pareggio, c'è il gol pazzesco di Ignacio Pussetto (entrato in campo da poco) con una conclusione coraggiosa dalla distanza che vale il 3-2.Il match prende il via a ritmi davvero bassi: le due squadre ...