Pradè: “Non mi aspettavo di partire così, pensavo fossimo più avanti” (Di domenica 18 ottobre 2020) La Fiorentina vinceva 2-0 sullo Spezia ma si è fatta rimontare clamorosamente portando a casa, alla fine, solo un pareggio 2-2. Dopo il match,il direttore sportivo della Viola ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. “Una squadra come la nostra, in vantaggio dopo 4 minuti, deve portare a casa il risultato. Il presidente è dispiaciuto per i tifosi. Siamo tutti dispiaciuti ma siamo solo alla quarta di campionato e non dobbiamo mollare. Come individualità siamo forti e dobbiamo saperci imporre. Lo Spezia ha mostrato carattere e personalità, gli vanno fatti i complimenti. E’ anche vero che la partita è cambiata su un gol comunque particolare, ma dobbiamo rammaricarci sia per non aver vinto sia perché non riusciamo a mostrare i nostri valori. Dobbiamo solo lavorare durante la settimana, rimanere uniti e andare avanti. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) La Fiorentina vinceva 2-0 sullo Spezia ma si è fatta rimontare clamorosamente portando a casa, alla fine, solo un pareggio 2-2. Dopo il match,il direttore sportivo della Viola ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. “Una squadra come la nostra, in vantaggio dopo 4 minuti, deve portare a casa il risultato. Il presidente è dispiaciuto per i tifosi. Siamo tutti dispiaciuti ma siamo solo alla quarta di campionato e non dobbiamo mollare. Come individualità siamo forti e dobbiamo saperci imporre. Lo Spezia ha mostrato carattere e personalità, gli vanno fatti i complimenti. E’ anche vero che la partita è cambiata su un gol comunque particolare, ma dobbiamo rammaricarci sia per non aver vinto sia perché non riusciamo a mostrare i nostri valori. Dobbiamo solo lavorare durante la settimana, rimanere uniti e andare avanti. ...

