Massimo Giannini in terapia intensiva da 5 giorni: «Come sul fronte di una guerra» (Di domenica 18 ottobre 2020) Quello di Massimo Giannini in terapia intensiva a causa del coronavirus è un vero e proprio racconto di guerra. Lo presenta così il direttore de La Stampa nel suo editoriale dal letto di ospedale del Policlinico Gemelli di Roma. Un racconto in prima persona, in cui documenta – attraverso la sua esperienza in terapia intensiva – la nuova ondata del coronavirus. Gli ultimi cinque giorni della sua malattia sono trascorsi così: «collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro». LEGGI ANCHE > Clinicamente risorto Massimo Giannini in ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 ottobre 2020) Quello diina causa del coronavirus è un vero e proprio racconto di. Lo presenta così il direttore de La Stampa nel suo editoriale dal letto di ospedale del Policlinico Gemelli di Roma. Un racconto in prima persona, in cui documenta – attraverso la sua esperienza in– la nuova ondata del coronavirus. Gli ultimi cinquedella sua malattia sono trascorsi così: «collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro». LEGGI ANCHE > Clinicamente risortoin ...

ilpost : L’editoriale di Massimo Giannini dalla terapia intensiva - mante : Massimo Giannini scrive dalla terapia intensiva dell’ospedale, su La Stampa di oggi (via Charlie)… - Adnkronos : #MassimoGiannini: 'Da 5 giorni in terapia intensiva, #Covid infido' - idiilaria : RT @ilpost: L’editoriale di Massimo Giannini dalla terapia intensiva - AndreaVicere : RT @Adnkronos: #MassimoGiannini: 'Da 5 giorni in terapia intensiva, #Covid infido' -