Mascherine, l’uso che ne fanno i criminali: incredibile a credersi (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Interpol ha lanciato l’allarme: i criminali userebbero il ferretto delle Mascherine per aprire le manette ed il dispositivo stesso per nascondere sostanze stupefacenti. Sembrerebbe uno scenario tipicamente da pellicola cinematografica quello che vede il criminale arrestato, che per un caso fortuito ha con sé una forcina per capelli, riuscire ad aprire le manette e darsi … L'articolo Mascherine, l’uso che ne fanno i criminali: incredibile a credersi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Interpol ha lanciato l’allarme: iuserebbero il ferretto delleper aprire le manette ed il dispositivo stesso per nascondere sostanze stupefacenti. Sembrerebbe uno scenario tipicamente da pellicola cinematografica quello che vede il criminale arrestato, che per un caso fortuito ha con sé una forcina per capelli, riuscire ad aprire le manette e darsi … L'articolo, l’uso che neproviene da YesLife.it.

AlessiaMorani : Per farvi un’idea dei soggetti che oggi hanno manifestato contro l’uso delle mascherine e la dittatura sanitaria vi… - luiginosnidero : RT @Misurelli77: L'estate scorsa abbiamo visto: Politici nullafacenti attaccare l'uso delle mascherine e del distanziamento sociale Discote… - claudeger55 : @summerofciuccio @alonglegs1 @RobertoBurioni Però poco fa sotto casa è passata pattuglia carabinieri che doveva co… - Rgussy3 : @FraBaraghini Anche questo e molto strano visto che non e mai stato imposto l’uso delle mascherine! - PLTerreCastelli : #PLinforma #accadeora #TerrediCastelli Si sta svolgendo con regolarità il #mercatino previsto per #oggi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine l’uso Il Governo: mascherine subito obbligatorie all’aperto e nei luoghi chiusi (tranne a casa). Conte: «Tutela della salute al primo posto» Il Sole 24 ORE