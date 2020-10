Mara Venier | Nicola ha dovuto superare un esame

Leggi su solodonna

(Di domenica 18 ottobre 2020)racconta i suoi amori e parla soprattutto diCarraro, l’adorato marito. Di lui racconta che…di amori ne ha avuti diversi e importanti. Francesco Ferracini (papà di Elisabetta), Paolo Capponi (papà Paolo), Jerry Calà, Renzo Arbore eCarraro. Di loro ziaha parlato durante Domenica In, in onda domenica 18 ottobre 2020, su Rai 1, intervistata da Carlo Conti. Per ciascunoArticolo completo: dal blog SoloDonna