Manovra, via libera (salvo intese) nella notte. Stop cartelle fino dicembre, Dpb a Ue (Di domenica 18 ottobre 2020) In un Consiglio dei ministri, terminato in piena notte, è arrivato il via libera da parte del governo al Documento programmatico di bilancio atteso dall'Europa e allo schema della legge di bilancio. Un via libera salvo intese per un impianto da 40 miliardi di euro, finanziata per circa 23 miliardi in deficit e che naviga in parte a vista con l'impennata di contagi che sta imponendo necessità aggiuntive in vista di nuovi lockdown seppur parziali. Il decreto urgente varato nella notte, ferma anche la ripresa dell'invio delle cartelle esattoriali che sarebbe altrimenti ricominciato da lunedì, sospensi anche versamenti di somme dovute da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e pignoramenti di stipendi e pensioni ...

