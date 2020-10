Manovra: stanziati 4 miliardi per la sanità, previsto anche fondo per l’acquisto di vaccini (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 4 i miliardi stanziati dalla Manovra per la sanità: secondo quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, “le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico” tra cui “la conferma anche per l’anno 2021 di 30mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie“. La legge di bilancio prevede anche “l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza Covid-19“. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del fondo Sanitario Nazionale.L'articolo Manovra: ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 4 idallaper la sanità: secondo quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, “le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico” tra cui “la confermaper l’anno 2021 di 30mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie“. La legge di bilancio prevede“l’introduzione di unper l’acquisto die per altre esigenze correlate all’emergenza Covid-19“. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione delSanitario Nazionale.L'articolo: ...

Notiziedi_it : Manovra, verso Cig Covid per altre 18 settimane: stanziati 5 mld - Notiziedi_it : Manovra, verso Cig Covid per altre 18 settimane: stanziati 5 mld - leopoldopapi : RT @PPolicy_News: #Manovra, verso #Cig #Covid per altre 18 settimane: stanziati 5 mld - PPolicy_News : #Manovra, verso #Cig #Covid per altre 18 settimane: stanziati 5 mld - NoesiConsulting : Manovra, verso Cig Covid per altre 18 settimane: stanziati 5 mld -