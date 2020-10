Luca Parmitano chiude BergamoScienza 2020 (Di domenica 18 ottobre 2020) L’astronauta Luca Parmitano chiude la XVIII edizione di BergamoScienza: focus sulle ricerche che si svolgono sulla Stazione Spaziale La serata conclusiva della XVIII edizione di BergamoScienza, che quest’anno si è tenuto tutto in digitale (www.BergamoScienza.it), vedrà ospite l’astronauta Luca Parmitano, primo astronauta italiano ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, rientrato da poco con successo dalla missione Beyond. Domenica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) L’astronautala XVIII edizione di: focus sulle ricerche che si svolgono sulla Stazione Spaziale La serata conclusiva della XVIII edizione di, che quest’anno si è tenuto tutto in digitale (www..it), vedrà ospite l’astronauta, primo astronauta italiano ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, rientrato da poco con successo dalla missione Beyond. Domenica… L'articolo Corriere Nazionale.

La serata conclusiva della XVIII edizione di BergamoScienza, che quest’anno si è tenuto tutto in digitale (www.bergamoscienza.it), vedrà ospite l’astronauta Luca Parmitano, primo astronauta italiano ...

