Lo studio: il Covid resta attivo sulla pelle per 9 ore, molto più tempo che il virus influenzale (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco la nuova preoccupante scoperta: il Covid-19 sopravvive e rimane attivo sulla pelle umana per nove ore. L'agente patogeno che causa l'influenza sopravvive sulla pelle umana per neppure due ore. Lo ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco la nuova preoccupante scoperta: il-19 sopravvive e rimaneumana per nove ore. L'agente patogeno che causa l'influenza sopravviveumana per neppure due ore. Lo ...

Agenzia_Ansa : Verso il nuovo #dpcm: 'Nessuna chiusura per i #parrucchieri, si valuta per #palestre'. Le misure allo studio… - ilpost : Lo studio internazionale più grande finora condotto su alcuni farmaci per trattare la COVID-19, la malattia causata… - CarloCalenda : Per assumere 20.000 medici, 50.000 infermieri, 10.000 borse di studio, mettere a posto 250 ospedali dipartimenti di… - violet6femme : RT @andcapocci: La delibera autorizzava i medici di famiglia a non visitare i pazienti Covid né in studio né a domicilio. Cioè abbandonando… - Marco_dreams : @studio_ag Anche dopo se non cambia la mentalità. Andava investito in questo settore molto di più, indipendentemente dal Covid. -