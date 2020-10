Live – Non è la d’Urso, puntata del 18-10-20: gli ospiti, le cinque sfere e una grande novità (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdì a Pomeriggo 5 Barbara d’Urso ha rivelato in esclusiva cosa succederà stasera a Live – Non è la d’Urso, il talk-show in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5. Tanto per cominciare, la conduttrice ha annunciato una novità: non ci saranno solo le cinque sfere, ma anche una nuova sfera, imponente e dorata. “Chi ci sarà seduto? lo saprete domenica sera” ha chiosato la conduttrice. Per quanto riguarda invece le cinque sfere, mentre non è dato sapere il nome di chi vi si siederà (che resta un mistero fino alla fine) siamo in grado di dirvi chi si sottoporrà al loro giudizio. Si tratta di una coppia molto amica della d’Urso, ovvero Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, che negli ultimi tempi è tornata ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 ottobre 2020) Venerdì a Pomeriggo 5 Barbara d’Urso ha rivelato in esclusiva cosa succederà stasera a– Non è la d’Urso, il talk-show in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5. Tanto per cominciare, la conduttrice ha annunciato una novità: non ci saranno solo le, ma anche una nuova sfera, imponente e dorata. “Chi ci sarà seduto? lo saprete domenica sera” ha chiosato la conduttrice. Per quanto riguarda invece le, mentre non è dato sapere il nome di chi vi si siederà (che resta un mistero fino alla fine) siamo in grado di dirvi chi si sottoporrà al loro giudizio. Si tratta di una coppia molto amica della d’Urso, ovvero Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, che negli ultimi tempi è tornata ...

