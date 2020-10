La polizia uccide i cinghiali, le lacrime del bimbo di 8 anni: "Non c'era motivo di ucciderli" (Di domenica 18 ottobre 2020) “In questo posto, io e i miei amici ci divertivamo sempre poi quando sono arrivati i cinghiali ci divertivamo ancora, però ora io sono molto dispiaciuto perché erano animali indifesi contro persone che avevano armi, non c’era motivo di ucciderli”. Sono le parole di un bimbo di 8 anni che piange la morte della ‘famigliola’ di cinghiali, uccisa a Roma. Il video è stato pubblicato da Michela Vittoria Brambilla. La donna, insieme con suo figlio, si trova dinanzi ai cancelli chiusi del parco dove campeggia un cartello con la scritta “Tranquilli piccoli, adesso siamo in un luogo in cui nessun uomo potrà più farci del male”.“Per me questo parco adesso è solo un simbolo di morte, di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) “In questo posto, io e i miei amici ci divertivamo sempre poi quando sono arrivati ici divertivamo ancora, però ora io sono molto dispiaciuto perché erano animali indifesi contro persone che avevano armi, non c’eradirli”. Sono le parole di undi 8che piange la morte della ‘famigliola’ di, uccisa a Roma. Il video è stato pubblicato da Michela Vittoria Brambilla. La donna, insieme con suo figlio, si trova dinanzi ai cancelli chiusi del parco dove campeggia un cartello con la scritta “Tranquilli piccoli, adesso siamo in un luogo in cui nessun uomo potrà più farci del male”.“Per me questo parco adesso è solo un simbolo di morte, di ...

