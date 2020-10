La fogna del comportamento | i commenti social | Ned Flanders | la caccia al colpevole | il tracollo della civiltà

Leggi su bufale

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ci hanno segnalato i nostri contatti un articolo de la Stampa titolato “Covid, in casa solo in sei e a Torino un uomo manda i carabinieri dai vicini”. Non capivamo, sinceramente cosa ci fosse da segnalare. La vicenda è evidente, lapalissiana, riscontrata dalle autorità competenti e faremo solo per completisimo un semplice riassunto. Il DPCM che precede quello che non una certa ansia stiamo ascoltando annunciato proprio in questi momenti prevede un monito a evitare di riunire più di sei persone. Monito: si è detto più volte che, ovviamente, il domicilio resta libero e inviolabile. Raccomandazione è diverso da obbligo, e come dicemmo in altra occasione Conte infatti ha voluto ribadire il concetto che non manderà assolutamente la polizia a controllare le varie case, ma è solamente raccomandabile accogliere un numero ...