John Waters | “Il trash oggi? I reality tv e Trump”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Festa del Cinema di Roma l'irriverente regista di Pink Flamingos e Grasso è bello incontra il pubblico, ripercorrendo le tappe fondamentali del suo cinema. I suoi film sono stati definiti provocatori, volgari, trasgressivi, addirittura pornografici, diventando in seguito dei cult: da quello che sarebbe diventato il manifesto del cinemacome Pink Flamingos al più noto Grasso è bello. Nessuno all'epoca avrebbe mai scommesso su, maestro del cattivo gusto e re dell'eccesso come fu più volte etichettato, artista sprezzante delle regole che alla Festa del Cinema di Roma incontra il pubblico per raccontarsi e ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera. Gli anni trascorsi non hanno scalfito la sua irriverenza innata, si considera "lo stessoWater di sempre" e ...