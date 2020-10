“Je suis Samuel”: la Francia ricorda il prof decapitato. Sit-in per la libertà d’espressione tra rabbia e lacrime – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Piangono e fremono di rabbia, rivendicano l’orgoglio della Francia dei “lumi” contro l’oscurantismo integralista. Per tutti il grido è #jesuiprof. Sono insegnanti, ragazzi, signore con il distintivo di Charlie Hebdo tutti riuniti in place de la République, per ricordare Samuel Paty, l’insegnante al quale, a due passi dalla Parigi del 2020, hanno tagliato la testa perché voleva insegnare la libertà d’espressione ai suoi allievi e aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. “Je suis Samuel” è la scritta che compare su striscioni e cartelli nella stessa piazza in cui si pianse e si accesero migliaia di candele per le stragi nella redazione di Charlie Hebdo e per quella terribile e indimenticabile del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Piangono e fremono di, rivendicano l’orgoglio delladei “lumi” contro l’oscurantismo integralista. Per tutti il grido è #jesui. Sono insegnanti, ragazzi, signore con il distintivo di Charlie Hebdo tutti riuniti in place de la République, perre Samuel Paty, l’insegnante al quale, a due passi dalla Parigi del 2020, hanno tagliato la testa perché voleva insegnare la libertà d’espressione ai suoi allievi e aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. “JeSamuel” è la scritta che compare su striscioni e cartelli nella stessa piazza in cui si pianse e si accesero migliaia di candele per le stragi nella redazione di Charlie Hebdo e per quella terribile e indimenticabile del ...

