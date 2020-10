Giro-D’Italia 2020: Filippo Ganna vince la 14 tappa (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri 17 Ottobre 2020 si è corsa la 14 tapa del Giro-D’Italia 2020, il percorso si è svolto da Conegliano e Valdobbiadene. Il vincitore è stato il corridore Italiano Filippo Ganna, che con questa vittoria sigla una splendida tripletta di vittorie. João Almeida ha svolto una gara quasi perfetta, correndo molto veloce e ha mantenuto la maglia rosa. Leggi anche: Il Giro D’Italia-2020: Diego Ulissi vince la 13 tappa Giro-D’Italia 2020: la 14 tappa Filippo Ganna vince la 14 tappa del Giro-D’Italia 2020, ricordiamo inoltre che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri 17 Ottobresi è corsa la 14 tapa del-D’Italia, il percorso si è svolto da Conegliano e Valdobbiadene. Il vincitore è stato il corridore Italiano, che con questa vittoria sigla una splendida tripletta di vittorie. João Almeida ha svolto una gara quasi perfetta, correndo molto veloce e ha mantenuto la maglia rosa. Leggi anche: IlD’Italia-: Diego Ulissila 13-D’Italia: la 14la 14del-D’Italia, ricordiamo inoltre che ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - ItalianAirForce : #18ottobre, giornata di sport e acrobazia aerea al 2° Stormo di Rivolto: #Giro d’Italia e #FrecceTricolori in un pe… - giroditalia : Stage 1?4? Conegliano | Giro d'Italia 2020 ?? Maglia Rosa @EnelGroupIT: @JooAlmeida98???? ?? Maglia Ciclamino… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO La magia delle #FrecceTricolori sul #Giro2020 - stefania_mileto : @VirgilioZanni @yenisey74 Giro d'Italia -