Flash News del 18 Ottobre 2020

(Di domenica 18 ottobre 2020) In Italia, i contagi da Covid-19, sono ancora in crescita come accade da parecchie settimane. Ieri si sono registrati quasi 11.000 nuovi casi a fronte di quasi 166.000 tamponi effettuati. Tantissimi focolai in tutto il Paese e aumenta il numero dei ricoveri in ospedale. Preoccupa la sempre maggiore pressione sulle terapie intensive, picchi di contagi soprattutto in Lombardia e in Campania. L’attenzione, quindi, in generale, deve rimanere alta. Gli esperti continuano a raccomandare l’igiene delle mani, l’utilizzo corretto della mascherina, la distanza di oltre un metro tra una persona e l’altra. Chi ha febbre o sintomi influenzali ha l’obbligo di stare in isolamento e telefonare al medico;Il Governo studia nuove misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus. Potenziamento dello smart working, scaglionamenti a scuola, decongestione del ...