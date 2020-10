FIFA 21 | Prediction SBC Incontri Principali – 22 Ottobre

Leggi su fifaultimateteam

(Di domenica 18 ottobre 2020) Giovedi 22EA Sports rilascerà le nuove Sfide Creazione Rosa ( SBC ) deglidedicate alle partite più importanti della settimana. Acquistare le carte dei giocatori delle partite in questione potrebbe rendere la vostra compravendita decisamente più proficua e potrete facilmente completare le SBC in questione. In calce alla notizia riportiamo alcune delle partite che potrebbero essere incluse tra le quattro SBC deglidella prossima settimana. Manchester United vs ChelseaBarcellona vs Real MadridBorussia Dortmund vs Schalke 04Benevento vs NapoliLione vs MonacoLos Angeles vs LA GalaxyNottingham Forest vs DerbyFenerbahce vs Trabzonspor21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed ...