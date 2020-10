Danza fatale di due buchi neri in una lontana galassia

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 ottobre 2020) Due, centinaia di milioni di volte più massicci del Sole, separati da una distanza soltanto mille volte più grande di quella che intercorre tra la Terra e la nostra stella, e legati in un'inesorabiledi avvicinamento che, dopo alcune centinaia di migliaia di anni - o forse qualche milione - li porterà a collidere e fondersi, creando un corpo ancora più massiccio e producendo un picco di onde gravitazionali. Questo l'oggetto di una nuova scoperta, pubblicata su "The Astrophysical Journal" a firma di un team tutto italiano guidato da Roberto Serafinelli, ricercatore post-doc INAF a Milano. Il gruppo - spiega l'Inaf - ha messo a punto una nuova tecnica per esaminare grandi campioni di galassie e cercare segnali ripetuti, o periodici, nella loro emissione a raggi X, indizio della presenza di due ...