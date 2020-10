Covid-19 | vaccino realizzato tra Italia e Inghilterra | quando arriverà

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sempre più vicina la data di rilascio delanti-dall’Università di Oxford in collaborazione con un centrono. “Non siamo ad anni luce di distanza” queste le parole di Jonathan Van-Tam, vicecapo dei consiglieri medici britannici, in merito alla distribuzione del nuovoanti-. Ilè attualmente in fase di alta sperimentazione … L'articolo-19,traarriverà proviene da YesLife.it.

HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - sole24ore : Cina, vaccino anti-Covid offerto per 60 dollari ai cittadini - giannettimarco : RT @Affaritaliani: Covid: vaccino Oxford-AstraZeneca 'da subito dopo Natale' - paolorm2012 : RT @reportrai3: Report è entrato nei laboratori Irbm, la società italiana che sta contribuendo al vaccino contro Covid-19 insieme a Oxford… -

CORONAVIRUS – «Difficile fare di più di ciò che si fa ... ma come fai a tenere i giocatori in una bolla per nove mesi? Finché non arriva il vaccino questo virus ci perseguiterà. Più di così non si può ...“Il vaccino non sarà la soluzione, bisogna toglierselo dalla testa”. Lo ha detto Ilaria Capua, direttore dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, intervenendo a Domenica In.