Coronavirus: Locatelli (Css), ‘fuori controllo con 1% popolazione infetta’ (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ott. (Adnkronos) – ‘Per poter dire che la pandemia è fuori controllo servono altri fattori, come l’occupazione dei posti letto e la capacità di contact tracing. C’è una linea di pensiero che si sta sviluppando in ambito europeo, che dice che il sistema rischia di andare fuori controllo se c’è l’1% della popolazione infetta. In Italia significa 600mila persone”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Locatelli ha sottolineato che questa ‘linea di pensiero è un’ipotesi”. Arrivare comunque all’1% di popolazione infetta è un livello ‘troppo influenzato da ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ott. (Adnkronos) – ‘Per poter dire che la pandemia è fuoriservono altri fattori, come l’occupazione dei posti letto e la capacità di contact tracing. C’è una linea di pensiero che si sta sviluppando in ambito europeo, che dice che il sistema rischia di andare fuorise c’è l’1% dellainfetta. In Italia significa 600mila persone”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.ha sottolineato che questa ‘linea di pensiero è un’ipotesi”. Arrivare comunque all’1% diinfetta è un livello ‘troppo influenzato da ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - anis_epis : @roma_paoletta @Mezzorainpiu @RaiTre Bergamo è stata messa in ginocchio dal coronavirus. Le immagini dei mezzi dell… - TV7Benevento : Coronavirus: Locatelli (Css), 'fuori controllo con 1% popolazione infetta'... - 1970Adrien : Coronavirus, ultime notizie. Oggi il nuovo Dpcm. Locatelli (Iss): 'Non siamo in una situazione di panico o allarme'… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Locatelli: 'Attenzione ai numeri, ma non siamo in una situazione di allarme' -