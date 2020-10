Aquilonia | ragazza truffata sui social | denunciato 25enne di Bari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – I Carabinieri della Stazione dihannoundella provincia di, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola unadel posto, attratta dal prezzo conveniente di vari accessori d’abbigliamento di note maison di moda, in vendita su un notonetwork: non esitava quindi a contattare l’inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente la quale non esitava ad effettuare il pagamento di 150 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui ...