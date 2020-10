Torino: 3 nuovi casi di positività al coronavirus (Di sabato 17 ottobre 2020) Il coronavirus non dà tregua alla Serie A. Dopo la notizie della positività di un calciatore del Crotone prima del match contro la Juventus, ecco che anche al Torino le cose non sono migliori. La società ha dato notizia di ben altri 3 casi di Covid-19 in squadra.Torino: 3 positività al coronaviruscaption id="attachment 979497" align="alignnone" width="298" Nicolas Nkoulou (Getty Images)/captionQuesto il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilnon dà tregua alla Serie A. Dopo la notizie della positività di un calciatore del Crotone prima del match contro la Juventus, ecco che anche alle cose non sono migliori. La società ha dato notizia di ben altri 3di Covid-19 in squadra.: 3 positività alcaption id="attachment 979497" align="alignnone" width="298" Nicolas Nkoulou (Getty Images)/captionQuesto il comunicato del club granata: "IlFootball Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tredi positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il ...

SkySport : Torino, sei nuovi positivi al Covid-19 nella Primavera: squadra in isolamento - ItaSportPress : Torino: 3 nuovi casi di positività al coronavirus - - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Allarme per i giovani, cresce la paura nelle Rsa: molte strutture vietano di nuovo le visite. - LaStampa : Allarme per i giovani, cresce la paura nelle Rsa: molte strutture vietano di nuovo le visite. - impercezione : RT @StampaAsti: Coronavirus, Piemonte terzo per nuovi casi. La Regione: possibili lockdown locali -