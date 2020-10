Sampdoria, Ranieri: “Oggi grande partita ma restiamo umili. Non vogliamo più soffrire come in passato” (Di sabato 17 ottobre 2020) Mister Claudio Ranieri è intervenuto nella conferenza post partita di Sampdoria-Lazio, gara che ha visto trionfare i genovesi sui biancocelesti:LE PAROLE DI Raniericaption id="attachment 1038277" align="alignnone" width="1024" Inzaghi Ranieri, getty images/caption"Non vogliamo più soffrire, lo ha detto anche il nostro presidente". È un'altra Sampdoria quella vista nelle ultime due partite e Ranieri lo sa: "Abbiamo preso dei giocatori esperti e speriamo di non dover soffrire. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restare umili come lo siamo stati oggi, giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Essere consapevoli ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Mister Claudioè intervenuto nella conferenza postdi-Lazio, gara che ha visto trionfare i genovesi sui biancocelesti:LE PAROLE DIcaption id="attachment 1038277" align="alignnone" width="1024" Inzaghi, getty images/caption"Nonpiù, lo ha detto anche il nostro presidente". È un'altraquella vista nelle ultime due partite elo sa: "Abbiamo preso dei giocatori esperti e speriamo di non dover. Abbiamo fatto quattro partite: due le abbiamo vinte e due perse. Dobbiamo restarelo siamo stati oggi, giocare da squadraabbiamo fatto oggi. Essere consapevoli ...

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, commenta in conferenza stampa il match vinto con il risultato di 3-0 contro la Lazio tra le mura del Ferraris. LAZIO – «Naturalmente alla Lazio mancavano ...

Trionfo Sampdoria, finisce 3-0 contro la Lazio

Tris della Samp e biancocelesti sorprendentemente sconfitti e sorpassati in classifica. E' la seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati che con una grande prestazione travolgono la squadra di Si ...

