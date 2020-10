Sampdoria-Lazio | Ranieri | “Noi bravi e umili con una prova di coraggio”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Abbiamo fatto un’ottimacontro la, anche se a loro mancavano giocatori importanti come Lazzari e Immobile. Siamo statie umile e volevamo ripetere la prestazione di Firenze. Avevo chiesto unadi coraggio e i ragazzi lo hanno fatto”. Lo ha dichiarato Claudio, tecnico della, al termine della vittoria contro laper 3-0, match valido per la quarta giornata di Serie A. “Sapevamo che sia Luis Alberto che Milinkovic sono il cuore pulsante di questa, quindi volevo bloccarli. Oggi non hanno potuto sviluppare il loro gioco e li abbiamo messi in difficoltà. Avevamo studiato molto bene questa partita – ha proseguito l’allenatore dei liguri ai microfoni di Sky Sport ...