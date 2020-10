Prove di dialogo Pd-M5S | Pepe | “Bene Maglione | apriamo una fase nuova per Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMovimento Cinque Stelle – Pd:dicon vista su palazzo Mosti. E’ la coordinatrice della segreteria provinciale del Pd Sannita Antonellaa commentare quanto dichiarato dal deputato grillino Pasqualenella sua intervista ad Anteprima24 (leggi qui). Condivisa, in particolare, dalla, l’esortazione del parlamentare pentastellato a “costruire un’alternativa al mal governo della città di Benevento in questi anni. Una città lasciata in bilico di piccoli interessi di bottega o, peggio ancora, di famiglia, senza slancio programmatico e senza alcuna visione di futuro”. Per l’esponente piddina, “l’esperienza di governo che oggi vede il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle ...