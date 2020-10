Prolungamento della Verde, i cinque Comuni: è ora di passare ai fatti (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il duello sul finanziamento, si apre quello sul tracciato. Giovedì, in audizione in Regione, i sindaci del Prolungamento della metropolitana Verde da Cologno a Vimercate via Carugate hanno ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo il duello sul finanziamento, si apre quello sul tracciato. Giovedì, in audizione in Regione, i sindaci delmetropolitanada Cologno a Vimercate via Carugate hanno ...

AScarfogliero : ?????????????????????????????????????????????????? 'NON HO MAI VISTO UN POPOLO, COME QUELLO ITALIANO, MALATO DELLA SINDROME DI STOCCOLMA!!!… - obviouslyellepi : @LauraNoveOtto La soluzione, sapendo che le regole non sarebbero state rispettate, sarebbe stata lasciare tutto chi… - SamanthaIacoppi : @Brandol04117825 @insindacabili @INPS_it È anche una vergogna che alla luce della seconda ondata di contagi non sia… - romamobilita : Sulla metro C, per lavori di prolungamento della linea sino al Colosseo, la sera il servizio termina in anticipo. U… - lenzi_antonio : @MassimoFranchi @masaccio_ Che io sappia Carniti non era d'accordo con le scelte fatte dalla cgil e influenzate dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Prolungamento della Prolungamento della Verde, i cinque Comuni: è ora di passare ai fatti IL GIORNO Ponte Genova: Possetti, 'Serve verità celere'

GENOVA, 17 OTT - "La misura orami è colma, i tempi tecnici necessari sono stati ampiamente superati, le complesse indagini, anche con il prolungamento Covid, dovrebbero essere terminate. Sarebbe inter ...

Ponte Morandi, i familiari delle vittime: "Perizia slitta? La misura è colma"

GENOVA - "Leggiamo su alcuni organi di informazione che le tempistiche di consegna della perizia sono ulteriormente slittate di un mese, questo imporrà circa un mese e mezzo di attesa aggiuntiva per l ...

GENOVA, 17 OTT - "La misura orami è colma, i tempi tecnici necessari sono stati ampiamente superati, le complesse indagini, anche con il prolungamento Covid, dovrebbero essere terminate. Sarebbe inter ...GENOVA - "Leggiamo su alcuni organi di informazione che le tempistiche di consegna della perizia sono ulteriormente slittate di un mese, questo imporrà circa un mese e mezzo di attesa aggiuntiva per l ...