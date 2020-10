MotoGP, Franco Morbidelli: “Posso lottare per la vittoria, ma nessuno sa come si comporteranno le gomme” (Di sabato 17 ottobre 2020) Franco Morbidelli chiude al quarto posto il suo sabato del Gran Premio di Aragon 2020 della MotoGP. Un risultato non certo da sottovalutare, ma che forse poteva essere anche migliore per il portacolori del team Yamaha Petronas, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella FP3 e ha ampiamente dimostrato di essere a suo agio sulla pista del MotorLand. “Penso che come a Barcellona domani potrò lottare per la vittoria – sottolinea l’ex campione del mondo della Moto2 a Speedweek – Una cosa è pensarlo, un’altra realizzarlo. Se ripenso al ritmo del Gran Premio del Montmelò però è la conferma che stessi lottando per la vittoria, e lo confronto con quello di oggi, posso davvero dire che domani posso puntare al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)chiude al quarto posto il suo sabato del Gran Premio di Aragon 2020 della. Un risultato non certo da sottovalutare, ma che forse poteva essere anche migliore per il portacolori del team Yamaha Petronas, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella FP3 e ha ampiamente dimostrato di essere a suo agio sulla pista del MotorLand. “Penso chea Barcellona domani potròper la– sottolinea l’ex campione del mondo della Moto2 a Speedweek – Una cosa è pensarlo, un’altra realizzarlo. Se ripenso al ritmo del Gran Premio del Montmelò però è la conferma che stessi lottando per la, e lo confronto con quello di oggi, posso davvero dire che domani posso puntare al ...

