«Vedo la formazione con la rosa più completa del campionato ed è di sicuro la favorita per lo scudetto. La storia recente del Milan parte dal post lockdown e ci aspettiamo di continuare su questa strada. E' impossibile rimanere imbattuti per tutto l'anno, ma abbiamo dimostrato di sapere affrontare squadre supeioriori a noi. Abbiamo coraggio». Così … L'articolo Maldini: «Inter favorita per lo scudetto, ma il Milan ha coraggio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

