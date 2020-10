Liga 2020/2021: Real Madrid a sorpresa ok in casa, vince il Cadice 0-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) Passo falso a sorpresa per il Real Madrid di Zinedine Zidane che alla sesta giornata cade in casa contro il Cadice. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta e scarso cinismo: le merengues vanno sotto nei minuti iniziali della gara grazie alla rete di Lozano al 16′. Poi tra imprecisione e frenesia il Real si perde per strada lasciando gioco facile alla organizzatissima fase difensiva del Cadice. Si tratta del primo e clamoroso ko in campionato mentre per il Cadice è la terza vittoria in sei gare. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Passo falso aper ildi Zinedine Zidane che alla sesta giornata cade incontro il. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta e scarso cinismo: le merengues vanno sotto nei minuti iniziali della gara grazie alla rete di Lozano al 16′. Poi tra imprecisione e frenesia ilsi perde per strada lasciando gioco facile alla organizzatissima fase difensiva del. Si tratta del primo e clamoroso ko in campionato mentre per ilè la terza vittoria in sei gare.

SkySport : Barcellona, dalla Spagna: 'I giocatori rifiutano la riduzione degli stipendi' - ligabue : Dalle 21.00 in streaming su @repubblica! Dal palco del Teatro Asioli di Correggio (RE) Liga si racconta, insieme a… - sportface2016 : #Liga | #RealMadrid ko in casa, a sorpresa il #Cadice vince 0-1 - sportli26181512 : #Liga, Suarez gol: l'Atletico batte il Celta. Vola il Granada, Siviglia ko: L'attaccante uruguaiano apre le marcatu… - sportli26181512 : Celta-Atletico Madrid 0-2: Preziosa vittoria con tanto di clean sheet per l'Atletico Madrid. Nel match della sesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Highlights e gol Celta Vigo-Atletico Madrid 0-2, Liga 2020/2021 (VIDEO) Sportface.it Liga 2020/2021: Real Madrid a sorpresa ok in casa, vince il Cadice 0-1

Passo falso a sorpresa per il Real Madrid di Zinedine Zidane che alla sesta giornata cade in casa contro il Cadice. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta e scarso cinismo: le merengues vanno sotto ...

Liga, Suarez gol: l'Atletico batte il Celta. Vola il Granada, Siviglia ko

L'attaccante uruguaiano apre le marcature nel successo dei Colchoneros a Vigo. Il derby andaluso è deciso da un gol nel finale di Herrera, entrato al posto di Gonalons ...

Passo falso a sorpresa per il Real Madrid di Zinedine Zidane che alla sesta giornata cade in casa contro il Cadice. Tanto possesso palla, pochi tiri in porta e scarso cinismo: le merengues vanno sotto ...L'attaccante uruguaiano apre le marcature nel successo dei Colchoneros a Vigo. Il derby andaluso è deciso da un gol nel finale di Herrera, entrato al posto di Gonalons ...