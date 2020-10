Lazio, Inzaghi: «Grande partita della Sampdoria. Muriqi si è dato da fare» (Di sabato 17 ottobre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Sampdoria Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Sampdoria. SCONFITTA – «La Sampdoria ha fatto una Grande partita, noi l’abbiamo sbagliata. Martedi avremo una partita importante e proveremo a riscattare la brutta figura di oggi. Ci era successo di essere in emergenza ma avevamo fatto partite di Grande spessore. Non devo cercare alibi, guardo a martedì. Dobbiamo resettare tutto e cambiare atteggiamento». ERRORI – «L’avevamo preparata al ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Simone, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro laSimone, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la. SCONFITTA – «Laha fatto una, noi l’abbiamo sbagliata. Martedi avremo unaimportante e proveremo a riscattare la brutta figura di oggi. Ci era successo di essere in emergenza ma avevamo fatto partite dispessore. Non devo cercare alibi, guardo a martedì. Dobbiamo resettare tutto e cambiare atteggiamento». ERRORI – «L’avevamo preparata al ...

