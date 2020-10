Jacinda Ardern e il partito laburista hanno vinto le elezioni in Nuova Zelanda (Di sabato 17 ottobre 2020) Jacinda Ardern, leader del partito laburista, ha vinto le elezioni in Nuova Zelanda. E non certo di poco: con l'85% delle schede scrutinate e accreditato del 49% delle preferenze, pari a 64 seggi su ... Leggi su globalist (Di sabato 17 ottobre 2020), leader del, halein. E non certo di poco: con l'85% delle schede scrutinate e accreditato del 49% delle preferenze, pari a 64 seggi su ...

