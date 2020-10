Fabrizio Pregliasco: "Sì al coprifuoco alla francese per preservare lavoro e scuola. Serve un autolockdown" (Di sabato 17 ottobre 2020) “Una misura come il coprifuoco” alla francese, adottato in alcune metropoli d’oltralpe per provare a franare la corsa di Covid-19, “sarebbe un intervento simbolico che darebbe l’idea della situazione” attuale. Tramettendo “la contezza del fatto che dobbiamo preservare ciò che è indispensabile, come scuola e lavoro, e ridurre invece per quanto possibile ciò che non è necessario arrivando a una sorta di ‘autolockdown’”. Invita a far leva sulla “responsabilità dei singoli” cittadini il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, sentito dall’Adnkronos Salute in vista del nuovo Dpcm.Per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “Una misura come il, adottato in alcune metropoli d’oltralpe per provare a franare la corsa di Covid-19, “sarebbe un intervento simbolico che darebbe l’idea della situazione” attuale. Tramettendo “la contezza del fatto che dobbiamociò che è indispensabile, come, e ridurre invece per quanto possibile ciò che non è necessario arrivando a una sorta di ‘’”. Invita a far leva sulla “responsabilità dei singoli” cittadini il virologo dell’università degli Studi di Milano, sentito dall’Adnkronos Salute in vista del nuovo Dpcm.Per ...

