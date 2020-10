De Laurentiis gode e ‘punge’ | il tweet del presidente azzurro

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRompe il silenzio ilDedopo il caos che ha colpito il Napoli nelle ultime due settimane dopo la mancata disputa della partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus e la conseguente decisione del giudice sportivo di infliggere il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione ai danni degli azzurri. Il patron con unbreve e incisivo ha voluto dire la sua dopo il netto successo sull’Atalanta: “Grandissimo Napoli, che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”. L'articolo Dee ‘punge’: ildelproviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis gode

anteprima24.it

Il presidente azzurro si gode la vittoria sull'Atalanta e non solo: "Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino".Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha commentato su twitter la vittoria del Napoli. Il Napoli si abbatte come un tornado sull' Atalanta, il risultato finale parla chiaro: 4-1! Protagonista i ...