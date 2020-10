Daydreamer - Le ali del sogno trama 17 ottobre 2020 | Aylin ha di nuovo in pugno Can e Sanem

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 ottobre 2020)- Le ali deltorna oggi, sabato 17, su Canale 5 alle 15:10 con due episodi e laporta pessime notizie pere per i fratelli Divit.- Le ali deltorna oggi, sabato 17su Canale 5 alle 15:10 con due episodi e laporta ancora una volta pessime notizie per Can,e questa volta anche per Emre. Brutte notizie che hanno un solo nome:. La situazione in cui versa Can, dopo il suo arresto per aggressione, sembra grave ma l'avvocato si presenta in carcere per annunciare al suo cliente che sarà scarcerato, come anticipa il promo dell'episodio 79.infatti ha convinto ...